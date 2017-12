Hardt Arbeitsgruppe berät weitere Schritte

Hardt. Kleinere Höfe im Schwarzwald könnten in einem globalisierten Markt nicht mithalten, erhoffte Bernhard Lamprecht ein Miteinander von Erzeugern und Verbrauchern. Damit nicht noch mehr Höfe im Strukturwandel ihre Hoftore schließen, sollten Verbraucher in Hofläden einkaufen und beim örtlichen Bäcker und Metzger. Mit dem Einkauf von regionalen Produkten erhalte man Arbeitsplätze in der eigenen Region. Eine besonders enge Verbindung könnten Bauern und Verbraucher in einer solidarischen Landwirtschaft eingehen.

Eine Form dieser Zusammenarbeit stellte Hardy Bisinger von "Baarfood" aus Villingen-Schwenningen bei einem Treffen im "Grünen Baum" in Hardt vor. Seit zwei Jahren verfolgten die 120 Mitglieder der Solawi die "Strategie der krummen Gurken" mit ihrem Teilen des Anbau-Risikos und der Ernte von Salat, Gemüse und Kartoffeln. Die Suche nach Flächen für den Anbau von Gemüse und Kartoffeln sei nicht einfach gewesen, aber inzwischen habe man zwei kleine Äcker mit jeweils 0,6 Hektar pachten können sowie eine Streuobstwiese, auf der man zwölf neue Obstbäume setzen werde.

Wöchentliche Gemüsekiste