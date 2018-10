Handball HBW nimmt Rimpar Wölfe auseinander

Vor rund 2000 Zuschauern in der Balinger Sparkassen-Arena hatten die Gastgeber im Positionsangriff zunächst so ihre Probleme mit der offensiv heraustretenden und flinken Rimparer Deckung. Allein ihrem überragenden den Keeper Tomas Mrkva und der eigenen guten Verteidigung hatte es die Bürkle-Sieben zu verdanken, dass sie an den Gästen dranblieb und nach Patrick Gempps 5:4 (9.) den Spieß umdrehte. Allerdings dauerte es satte acht Minuten, ehe der starke Linksaußen Tim Nothdurft einen Doppelpack zum 6:5 (17.) geschnürt hatte. Romas Kirveliavicius verschaffte den Schwaben weiter Luft (9:7/23.), und nach dem 9:8 legte Mrkva mit seinen Paraden die Basis für einen 5:0-Lauf, zu dem der Portugiese Diogo Oliveira drei Treffer, Gregor Thomann einen verwandelten Siebenmeter und Matthias Flohr einen akrobatischen Abschluss vom Kreis ihre Scherflein beitrugen.

Zur Pause führte der HBW mit 14:8 und legte nach dem Seitenwechsel weiter nach. Thomann erhöhte per Strafwurf auf 18:9 (35.) und sorgte so für die Vorentscheidung. In der Folge kratzten die Gastgeber immer mal wieder an der Zehn-Tore-Marke – die knackte schließlich Oddur Grétarsson mit einem Strafwurf zum 24:14 (48.). Am Ende jubelte der HBW über einen 31:20-Erfolg. HBW Balingen-Weilstetten: Mrkva, Baumeister (ab 47.); Zobel (1), Niemeyer (2), Foth, Kirveliavicius (3), Flohr (1), Hausmann (1), Thomann (4/3), Friedrich, Nothdurft (8), Grétarsson (3/3), Strobel (1), Schoch (3), Oliveira (4), Saueressig. DJK Rimpar: Brustmann, Wiesner; Böhm (1), Karle, Gempp (2), Schmidt (2), Kaufmann (4), Siegler (5), Bauer, Schulz, Backs, Brielmeier (2), Herth (4/1), Sauer.