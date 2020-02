Handball HBW: Martin Strobel beendet seine Karriere

Im Rahmen der Pressekonferenz bezog der 33-Jährige auch dazu Stellung, wie und wo er seine Zukunft sieht. Außerdem beantwortete er auch Fragen zur Nationalmannschaft, die ihm in der Vergangenheit immer wieder gestellt wurden.

Während der eine Spielmacher seine Karriere beim HBW beenden wird, hat der andere seinen Vertrag bei den Gallier verlängert. Der 22-Jährige Lukas Saueressig, der während der Verletzungszeit von Martin Strobel bereits sehr viel Verantwortung übernommen hat, wird für drei weitere Jahre bei seinem Heimatverein bleiben. Der junge Spielmacher ist ein wasch echter Balinger. Von der JSG Balingen-Weilstetten hat er den Sprung über den HBW-Nachwuchskader in die Bundesliga geschafft. Aus dem „langsam an das Bundesliga Niveau heranführen“ wurde bei „Luki“ allerdings nichts. Nach der schweren Verletzung von Martin Strobel wurde er von Trainer Jens Bürkle mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen und hat seine Feuertaufe bravourös bestanden. Als ob er nie etwas anderes gemacht hat, zog er die Fäden im Spiel der Gallier, war torgefährlich und stellte in der Abwehr seinen Mann. Er hatte großen Anteil am Wiederaufstieg der Gallier in die LIQUI MOLY Handball-Bundesliga und da er auch in dieser Saison sein Ausnahmekönnen bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat, war das Vertragsangebot und die Verlängerung um drei Jahre eine logische Folge.

Kreisläufer Fabian Wiederstein kehrt zurück

Sein Können hat auch Kreisläufer Fabian Wiederstein in der 2. Handball-Bundesliga bei der HSG Konstanz unter Beweis gestellt. Als 17-Jähriger kam er vom TV Plochingen zum HBW und hat sich im Nachwuchskader relativ schnell zu einer konstanten Größe entwickelt. Bereits in seinem ersten Jahr in Balingen konnte er Bundesligaluft gegen die Füchse Berlin schnuppern. Zur Saison 2018/19 wechselte er von Balingen nach Konstanz, obwohl ihn die Gallier auch damals schon gerne vertraglich weiter gebunden hätten. Wiederstein wollte in Konstanz allerdings neben dem Handball auch seine berufliche Zukunft vorantreiben. HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel und Trainer Jens Bürkle haben die Entwicklung des Kreisläufers aber stets im Auge behalten und ihn jetzt für die nächsten zwei Jahre wieder nach Balingen zurückgeholt.

Mit der Verpflichtung von Fabian Wiederstein haben die HBW-Verantwortlichen auch entschieden, den bis zum Saisonende laufenden Vertrag von Benjamin Meschke nicht zu verlängern. Außerdem gaben die Verantwortlichen in der Pressekonferenz noch bekannt, dass auch der Vertrag von Juan de la Peña über den 30. Juni hinaus nicht weiter verlängert wird. Bei beiden Spielern bedankte sich Geschäftsführer Wolfgang Strobel für ihren Einsatz beim HBW und wünschte ihnen auf ihrem sportlichen Weg weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Besonders Juan drücken in Balingen alle die Daumen, dass er sich schnell von seiner Verletzung wieder erholt und aufs Parkett zurückkehren kann.