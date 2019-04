Handball HBW Balingen schlägt Aufsteiger Dormagen deutlich

Vor 2300 Zuschauern lief es in der Balinger Sparkassen-Arena für den Tabellenführer zunächst wie geschmiert. Die Deckung zeigte sich flott auf den Beinen und sehr aufmerksam, Keeper Tomaš Mrkva war ebenfalls von Beginn an in Fanglaune, und so ging der Plan auf, mit flotten Gegenstößen zum Erfolg zu kommen.

Nach sechs Minuten führte das Team von Trainer Jens Bürkle nach einem Konter von Gregor Thomann mit 5:1, der gut aufgelegte Jona Schoch legte aus dem Rückraum nach, und Kreisläufer Marcel Niemeyer erhöhte mit einem Doppelpack auf 8:1 (8. Minute).

Als Schoch beim Stand von 9:2 für zwei Minuten raus musste, verkürzte der TSV Dormagen zwar durch Tim Wieling und Eloy Morante Maldonado auf 4:9, aber kaum waren die Hausherren wieder komplett sorgten Juan de la Peña Morales, Oddur Grétarsson per Siebenmeter und Schoch dafür, dass die Führung auf 12:4 (20.) anwuchs. Doch urplötzlich stockte es im Angriff der Bürkle-Sieben, freie Chancen wurden Mangelware, die Fehlwürfe häuften sich, und die Gäste nutzten nun ihre Möglichkeiten, um den Rückstand bis zum Seitenwechsel auf 10:15 einzudampfen.