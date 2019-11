Handball HBW Balingen-Coach Bürkle ist "guter Dinge"

Der Anspruch, den Mannschaft und Coach in diesen beiden Partien zuvor an sich hatten, brachte Bürkle stets mit "wir hätten gerne beide Punkte gehabt, das können wir besser" auf den Punkt, und das, obwohl der HBW aufgrund der Dramaturgie beide Male mit einem glücklichen Zähler vom Parkett der Sparkassen-Arena ging.

Gerade einmal zwei Tage blieb Bürkle Zeit, sein Team auf die nächste Aufgabe vorzubereiten. Die Gastgeber waren zuletzt am vergangenen Donnerstag im Einsatz, zogen beim Bergischen HC nach einem packenden Spiel mit 33:35 den Kürzeren und sind mit sechs Zählern 16. des Erstliga-Tableaus. Doch für den HBW-Coach spielt die kurze Zeitspanne zwischen den Spielen keine Rolle. "Wir sind gut vorbereitet, haben uns auf das beschränkt, was Lemgo richtig auf den Punkt spielt. Die erste Welle ist sehr gut, die Abwehr schafft es immer wieder Bälle zu klauen. Und die Mannschaft ist sehr routiniert. Es geht einfach darum, unseren Rückraum und den Kreis gut ins Spiel zu bringen und eine entsprechende Verantwortung für den Ball zu haben. Ich bin aber guter Dinge, weil wir in einer ähnlichen Situation sind wie vor dem Göppingen-Spiel. Der Gegner muss, wir wollen gewinnen", so Bürkle. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Vladan Lipovina, der sich in der Schlussphase gegen Ludwigshafen am Rücken verletzte, bei Lemgo – der TBV hatte zu Saisonbeginn mit großen Personalsorgen zu kämpfen – fehlt inzwischen nur noch Spielmacher Tim Suton (Kreuzbandriss).