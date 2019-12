Handball Deutliche Niederlage für den HBW

Verwundert rieben sich die Zuschauer in der Flens-Arena die Augen, denn in der Anfangsphase war es nicht der Meister, der die Akzente setzte, sondern die Gäste von der Schwäbischen Alb. Der HBW erzielte nicht nur die 1:0-Führung durch Kapitän Martin Strobel, sondern blieb auch in der Folge vorn. HBW-Trainer Jens Bürkle hatte seine Mannschaft gut eingestellt; die Schwaben spielten im Angriff geduldig, leisteten sich wenige technische Fehler und Fehlwürfe und unterbanden so erfolgreich das Tempospiel der SG. Und wenn dann doch ein Ball auf das HBW-Gehäuse kam, war Torhüter Mike Jensen zur Stelle.

So kam es nicht von ungefähr, dass der HBW nach sieben Minuten mit 6:3 führte. Und als Flensburg-Handewitt dann besser in die Partie fand, nach 13 Minuten durch einen Siebenmeter von Jim Gottfridsson erstmals zum 6:6 ausglich, ließen sich die Schwaben nicht abschütteln. Marcel Niemeyer und Strobel legten zum 7:6 und 8:7 vor, ehe die SG durch Treffer von Gottfridsson und Johannes Golla zum 9:8 nach 17 Minuten zum ersten Mal in dieser Partie in Führung ging. Aber der HBW blieb dran und lieferte den Nordlichtern einen beherzten Kampf. Gregor Thomann besorgte nach 25 Minuten den 13:13-Ausgleich. Doch danach leistete sich der HBW fünf schwache Minuten, die Flensburg-Handewitt nutzte, um mit einem Fünf-Tore-Lauf bis zur Halbzeit auf 18:15 davon zu ziehen.