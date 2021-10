TVB Stuttgart unterliegt in letzter Sekunden in Wetzlar

1 Viggo Kristjansson meldet sich beim TVB mit vier Toren zurück. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart ist nicht vom Glück verfolgt. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche gibt es eine Niederlage mit einem Tor Differenz.















Link kopiert

Wetzlar - So bitter kann Handball sein. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche hat Bundesligist TVB Stuttgart auswärts am Sieg geschnuppert – und am Ende mit einem Tor verloren. Nach der knappen Niederlage bei der SG Flensburg-Handewitt zogen die Gäste am Sonntag bei der HSG Wetzlar mit 34:35 (16:21) den Kürzeren. „Das ist verdamm ärgerlich“, sagte Rechtsaußen Sascha Pfattheicher, mit allen sechs verwandelten Würfen bester Feldtorschütze des TVB. Der hatte das Spiel ohne Frage in den ersten 20 Minuten verloren, als die Mannschaft schon mit sieben Toren zurücklag und Trainer Roi Sanchez in einer Auszeit deutliche Worte fand: „Unser Rückzugsverhalten ist scheiße!“, schimpfte der Spanier – auf Deutsch.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Gründe für den Fehlstart des TVB

Das wurde nach der Pause von Minute zu Minute besser, in einem Krimi auf Biegen und Brechen traf Adam Lönn zwei Minuten vor dem Ende sogar 34:33 – der ersten Führung nach dem 3:2 der Stuttgarter in der Anfangsphase. Doch in der Crunch-Time kassierte Dominik Weiß eine Zwei-Minuten-Strafe, und Stefan Cavor traf vier Sekunden vor Schluss für die Hessen zum letztendlich glücklichen Sieg.

Stuttgart stand also mit leeren Händen da, kann sich allenfalls an der zweiten Hälfte aufbauen. Zudem macht die Rückkehr der lange verletzten Linkshänder Viggo Kristjansson (vier Tore bei vier Versuchen) sowie Jerome Müller (sechs von acht) Mut für die nächsten Aufgaben. „Wir sind auf einem guten Weg, auch auswärts endlich mal zu punkten“, sagte Roi Sanchez. Weiter geht es für den TVB am 13. November (15.30 Uhr) bei MT Melsungen, ehe am 21. November (14 Uhr) der Tabellenzweite Füchse Berlin in die Porsche-Arena kommt.