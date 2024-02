Hamburg: Polizei stoppt Regionalzug und durchsucht hunderte HSV-Fans

1 Einsatzkräfte der Bundespolizei stehen am Bahnhof Bergedorf an einem Regionalzug. Foto: dpa

Bei einer großen Razzia überprüft die Polizei hunderte HSV-Fans in einem gestoppten Regionalzug. Die Fans müssen stundenlang in dem Zug ausharren. Was der Grund der Aktion war.









Link kopiert



Ein Großaufgebot der Polizei hat am Samstagabend einen Regionalzug mit hunderten Fußballfans des Hamburger SV gestoppt und stundenlang durchsucht. Dabei wurden im Bahnhof Hamburg-Bergedorf 855 Menschen kontrolliert, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Bei der Aktion suchten die Beamten den Angaben eines Sprechers zufolge nach mutmaßlichen Gewalttätern, die im September vergangenen Jahres mit Anhängern von Borussia Dortmund aneinandergeraten sein sollen. Außerdem sei es am Samstagabend nach dem Zweitliga-Spiel des HSV in Rostock (2:2) im dortigen Hauptbahnhof ebenfalls zu „tätlichen Angriffen“ in Form von Flaschenwürfen gekommen.