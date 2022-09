1 Candida Louis (rechts) besuchte mit ihrem Motorrad Carmen und Michael Müller in Freudenstadt. Foto: Müller

Candida Louis ist eine Bikerin aus Passion. Die Inderin hat auf ihrer derzeitigen, über 20.000 Kilometer langen Reise einen Stopp in Freudenstadt eingelegt.















Freudenstadt - Bei Carmen und Michael Müller aus Freudenstadt war sie zu Besuch. Davon und der Geschichte von Louis berichtet das Ehepaar unserer Redaktion.

Schon als junges Mädchen hat sie das Motorradfahren entdeckt und begonnen, bei ihrem Vater als Sozia mitzufahren. Sobald sie alt genug war, fuhr sie ein eigenes Motorrad und begann, ihre Gegend zu erkunden, wobei sie bald die Reiselust ergriff. Und so brach sie 2015 ganz alleine zu ihrer ersten großen Reise auf und durchquerte auf einer siebenmonatigen Fahrt 22 Bundesstaaten in ganz Indien und legte dabei über 30.000 Kilometer zurück.

Für eine junge indische Frau war das eine außergewöhnliche Reise, da in ihrem Land Frauen, die Motorrad aus Leidenschaft fahren, kaum zu finden sind, denn dort gilt das Motorrad noch als Männerdomäne. So hatte sie es nicht immer leicht auf ihrer Tour, und die Begegnungen waren nicht immer freundlich, denn es war eben so außergewöhnlich, einer Frau auf dem Motorrad zu begegnen, die auch noch alleine auf großer Reise war.

Im Internet über soziale Medien kennengelernt

Carmen und Michael Müller aus Freudenstadt lernten Candida Louis im Internet über soziale Medien kennen, und "es entwickelte sich eine echte tolle Freundschaft zwischen der Bikerin aus Indien und den Bikern aus dem schwäbischen Freudenstadt", erklären die Müllers.

Auch sie waren schon in vielen Ländern weltweit mit dem Motorrad unterwegs. Ende 2015 reisten die Müllers dann auch nach Indien, wo sie Freunde besuchten, die ihnen Motorräder organisierten, und "befuhren damit den Süden Indiens stilecht auf indischen Royal Enfield Motorrädern", wie das Ehepaar berichtet. An Weihnachten trafen sie dann Louis im indischen Mysore. Bei dem gemeinsamen Treffen wurden dann die Pläne gesponnen, die Müllers in Deutschland zu besuchen.

2017 wurde Candida Louis für das Dogoodasyougo-Projekt ausgewählt, bei dem sie, mit drei weiteren Motorradfahrern aus USA und Kanada, Laptops in entlegene Dörfer des kambodschanischen Dschungels brachte und den Menschen dort beibrachte, wie man sie nutzen kann.

Wales und England bereits ausgiebig erkundet

2018 brach sie dann zu einer weiteren Reise mit dem Motorrad auf, dieses Mal über die heimischen Grenzen hinaus, von Indien nach Australien, wobei sie durch zehn Länder fuhr und dabei über 29.000 Kilometer zurücklegte.

Louis führte danach über 40 Motorradtouren, die sie auch in ferne Länder wie Bali und die USA führten.

Vor Kurzem war es dann endlich so weit: Die kleine Bajaj Dominar (indische Motorradmarke) wurde nach England verschifft, und die Europareise konnte im Juli dieses Jahres beginnen. Wales und England besuchte Louis bereits ausgiebig, danach kam Frankreich an die Reihe. Auf dem Weg in den Norden streifte sie dann die Schweiz und Österreich und landete schließlich in Freudenstadt im Schwarzwald, wo es ein großes und freudiges Wiedersehen gab.

Sie blieb allerdings nur ein paar Tage, um den Schwarzwald zu genießen, denn die Strecke die noch vor ihr liegt, ist beachtlich. Insgesamt ist eine Strecke von über 20.000 Kilometern geplant, auf der 20 Länder durchquert werden sollen. Nun hoffen die Müllers auf ein Wiedersehen entweder in Indien oder zu einem Ölwechsel in Freudenstadt.