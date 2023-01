3 Alfred Schweizer (von links), Ferdinand Truffner und Ralf Schima kümmerten sich um den Anstoß beim Hallencup. Quelle: Unbekannt

Nach zwei Jahren Pause startete am Dienstag das Turnier der Aktiven im Rahmen des 21. Empfinger Hallencups.















Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner und Sportkreispräsident Alfred Schweizer sowie Chef der SG Emfingen Ralf Schima führten gemeinsam den Anstoß aus. "Wir sind froh, nach zwei Ausfällen, das Turnier wieder ausrichten zu können. Rundumbande, Kunstrasen und ein ansprechendes Teilnehmerfeld – das hat schon was. Was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass die Veranstaltung für den Verein wirtschaftlich enorm wichtig ist, da haben die vergangenen Ausfälle schon ein Loch gerissen. Für unser Team ist es wichtig, auch vom Zuschauerzuspruch her, möglichst lang im Rennen um den Pokal zu sein", sagt Schima.

Sport im Mittelpunkt

Auch der Bürgermeister freut sich über spannenden Hallenfußball: "Ich bin froh, dass in unserer schönen Halle wieder Fußball gespielt wird und der Sport im Mittelpunkt steht. Das Turnier hat in unserer Region schon einen guten Namen und ist auch für Empfingen ein Werbefaktor." Das zeigte sich auch in den Mannschaften, die aus allen Himmelsrichtungen für das Turnier gemeldet hatten.

Im unverzichtbaren Einsatz sind auch wieder Sandra und Simon Brendle vom roten Kreuz, Ortsgruppe Empfingen, die sich letzte Woche in Horb schon um die angeschlagenen Akteure kümmerten.

In bewährten Händen liegt auch die Turnieraufsicht, die bereits in Zeiten als Dieter Rinke noch SG-Trainer war von Rudolf Kittel geleitet wurde. So konnte das Hallenevent, das von Marcel Baiker und seinem Team arbeitsreich vorbereitet wurde, unter der Leitung der Schiris Michael Haas, Edwin Rebholz und Holger Bitzer beginnen.

21 Treffer nach vier Spielen

Recht torreich zeigten sich die Teams zu beginn, so waren nach vier Begegnungen bereits 21 Treffer gefallen. Einen schlechten Start erlebten die hiesigen Vereine, die in Gruppe eins und zwei sind. Der SSV Dettensee, die SG Dornsetten und der FC Holzhausen II verloren ihre Auftaktspiele allesamt.

Dettensee reichte das Tor von Marco Hellstern gegen die SGM SV Gruol/SV Erlaheim nicht. Am Ende stand es 1:3. Die zweite Mannschaft aus Holzhausen musste im ersten Spiel gleich vier Treffer hinnehmen und verlor gegen die U23 der TSG Balingen. Immerhin machte es das Team im zweiten Spiel gegen Ebingen besser. Dornstetten erwischte es noch schlimmer. Gegen die SGM 08 Schramberg/SV Sulgen verlor die Mannschaft mit 0:5.

Die SGM aus dem Nachbarbezirk zeigte sich in Gruppe zwei zusammen mit der U23 aus Balingen stark. Holzhausen II hatte gegen die SGM 08 Schramberg/SV Sulgen deutlich das Nachsehen und musste gleich fünf Gegentore hinnehmen.

In Gruppe eins mischt die SGM SV Gruol/SV Erlaheim aus der Empfinger Nachbarschaft oben in der Tabelle mit sowie Bochingen.