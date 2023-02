1 Neu am Steuer als Kommandant der Haiterbacher Gesamtwehr: Patrick Brezing, mit seinen Stellvertretern Wolfgang Braun und Michael Edler sowie mit dem scheidenden Kommandanten Volker Renz (von links). Foto: Zabota

Bei der Hauptversammlung der Haiterbacher Feuerwehr übergab der bisherige Gesamtkommandant Volker Renz nach 20 Jahren an Patrick Brezing. Stellvertreter sind Michael Edler und Wolfgang Braun.









Die Latte liegt hoch für Patrick Brezing. Er ist am Samstag bei der Hauptversammlung mit großer Mehrheit zum neuen Kommandanten der Haiterbacher Feuerwehr gewählt worden. Von einem Feuerwehrkommandanten wird großes Engagement erwartet, und zwar langfristig. „Langfristig heißt, zehn Jahre plus x“, sagte der noch amtierende Kommandant Volker Renz.

Die Latte liegt hoch, weil Brezing doch in große Fußstapfen treten muss. Volker Renz hat bald vier Amtsperioden hinter sich, war also 20 Jahre Chef der Haiterbacher Wehr mit den Abteilungen Haiterbach, Beihingen, Oberschwandorf und Unterschwandorf. Am 30. April tritt er ab.

Jetzt gibt es zwei Stellvertreter

Doch Patrick Brezing bringt einiges mit, das ihn für das neue Amt qualifiziert. Er genießt mit 66 Stimmen schon mal das Vertrauen von über zwei Drittel der 93 wahlberechtigten aktiven Wehrfrauen und -männer. Und er kann sich auf jetzt zwei Stellvertreter (bisher nur einer) verlassen. Zum ersten stellvertretenden Kommandanten hat die Versammlung mit 80 Stimmen den 34-jährigen Michael Edler gewählt, zum zweiten stellvertretenden Kommandanten mit 86 Stimmen den 47-jährigen Wolfgang Braun, der schon bisher dieses Amt (allerdings als erster Stellvertreter) inne hatte.

Der neue Kommandant, der sein Amt am 1. Mai antritt, ist 43 Jahre alt und führt eine Schreinerei in Haiterbach. 1992 trat er in die Jugendfeuerwehr ein, seit 1997 ist er aktiver Feuerwehrmann. Seine aktive Mannschaft umfasst 136 Aktive, hinzu kommen 27 bei der Jugendfeuerwehr und 31 bei der Alterswehr.

Letzter Bericht von Volker Renz

Volker Renz gab also bei dieser Hauptversammlung im Feuerwehrhaus Haiterbach seinen letzten Bericht als Kommandant ab. Demnach hat es im vergangenen Jahr 39 Einsätze gegeben. Zwei Punkte aus seiner Rede: Zum einen hätten die Wasserläufe der Gemeinde, der Heiterbach und die Waldach, in 2022 extrem wenig Wasser geführt, so dass ein Wasserspeicher ein Thema in der nächsten Zeit werde. Zum anderen gab es eine erfolgreiche Brandschutzerziehung an Schulen und Kindergärten. „Viele Kinder kommen dabei zum ersten Mal in Kontakt mit der Feuerwehr“, so Renz.

Nicht nur das weiß Bürgermeister Andreas Hölzlberger zu schätzen. „Wir wissen, was wir an Ihnen haben“, sagte er bei der Hauptversammlung. Und Hölzlberger versprach, dass die Stadt nicht in der Investitionstätigkeit für die Feuerwehr nachlassen werde. Das hörten nicht nur die Haiterbacher Feuerwehrleute gerne, sondern ebenfalls die Gäste, allen voran Kreisbrandmeister Dirk Patzelt und der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Markus Fritsch.

Hermann Kübler ist jetzt Ehrenmitglied

In Anwesenheit der Kreisfeuerwehrprominenz gab es eine Reihe von Ehrungen: Hermann Kübler ist jetzt Ehrenmitglied der Haiterbacher Wehr, Harald Goll erhielt das Ehrenzeichen in Gold, das Ehrenzeichen in Bronze gab es gleich sechsmal: Dessen Träger sind Andreas Günthner, Matthias Häußler, Dominik Scheu, Tobias Walz, Benjamin Watter und Andreas Seitz.

Über eine Vergrößerung seiner Mannschaft kann sich der neue Kommandant ebenfalls freuen: Als Feuerwehrmänner traten in die Abteilung Haiterbach Sascha Dirks und Niklas Hemminger ein, in die Abteilung Unterschwandorf als Feuerwehrfrau Lena Kübler.