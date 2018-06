Haiterbach Zum 35. Geburtstag gibt es 100 Quadratmeter mehr Fläche

Wie der Ortsvorsteher Bruno Bessey berichtete, kamen zu Beginn viele Kriegswitwen dorthin zur Erholung. Einige Bürger berichteten Bessey, dass sie dort ihre Frau kennengelernt haben – denn später war im früheren Hotel eine Diskothek untergebracht. Auf alten Postkarten ist zu sehen, dass das große Gebäude damals ganz allein am Hang stand, heute ist die Schönblickstraße ein beliebtes Wohngebiet. So gibt es viel Platz für die heutigen Bewohner, auch einen sehr schönen Garten, der von einer großen Statue in Form eines Engels behütet wird, eine frühere Projektarbeit. Bessey betonte, dass die Leute aus dem Haus Waldachblick zur Teilnahme am Dorfleben von Oberschwandorf eingeladen sind, als gemeinsame Aktionen nannte er das Schmücken des Weihnachtsbaumes und die Bienenwiese, wofür Familie Hollung das Grundstück kostenlos zur Verfügung stellt.