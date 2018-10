Haiterbach Weinhalde ist vorerst verworfen

Von den ursprünglich 17 geplanten Wohngebäuden in dem Gebiet haben nun aber kürzlich die Bauarbeiten auf einem Grundstück begonnen. Wie Bürgermeister Andreas Hölzlberger auf Anfrage bestätigte, bestanden hierfür die baurechtlichen Voraussetzungen, weil diese Fläche noch zum Innenbereich gehöre.

Mit einer umfangreichen, vorgelesenen Stellungnahme meldete sich Johann Pagitz (CDU/FWH) zu Wort. Durch unvollständige Informationen in der Vorlage werde ein falscher Eindruck erweckt, so Pagitz. So erinnerte er, dass die Stadt falsche Flächen einbezogen habe. Das man vom freiwilligen Verfahren zum gesetzlichen und wieder zu einem freiwilligen zurück gesprungen sei, um schließlich 2017 festzustellen, dass alles hinfällig sei. Das sei nicht nachvollziehbar. Elf Monate lang habe es dafür auch keine Begründung gegeben.

Außerdem verwies Pagitz darauf, dass sowohl für Planung als auch Gericht Kosten entstanden seien.

Mathias Kaupp (UBL) wollte dies nicht so stehen lassen. Laut Kaupp habe es auch keine Einigung gegeben, weil Beteiligte mehr Geld haben wollten als das Verfahren hergebe. "Die Forderungen waren in meinen Augen unverschämt", so Kaupp. Man könne das Thema ja in 20 Jahren wieder angehen.

Pagitz entgegnete, dass manche nach acht Jahren Verfahren den Unterschied zwischen freiwilligem und gesetzlichem Verfahren nicht verstanden hätten.

Als ein Posenspiel bezeichnete es Karl Braun (DBH). "Das kotzt mich an." Abweichungen sah er auf beiden Seiten. Zur Wahrheit gehöre auch, dass man weniger habe zahlen wollen. "Ich würde das gesetzliche Verfahren durchziehen", sagt Braun. Jeder bekomme dann, was ihm zustehe. Bei diesem Thema werde es sicher keine Ruhe geben. Am Ende gebe es nur Verlierer

Als "wunderschönes Gebiet mit traurigem Ende" bezeichnete Rita Frey (CDU/FWH) die Weinhalde. Die Situation habe sich durch Spekulationen zugespitzt. Frey forderte, alle Fakten offen zu legen.

Karl Keppler (DBH) sprach sich für eine Aufhebung aus, um eine Befriedung herbeizuführen. Für die Zukunft schlug er die Strategie vor, einen Bebauungsplan aufzustellen und zu warten, bis die Eigentümer mit Vorschlägen auf die Stadt zukommen.