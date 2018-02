Haiterbach Von Yoga bis zur Flöte alles möglich

Haiterbach-Oberschwandorf. Die Grundschule in Haiterbachs Teilort Oberschwandorf ist gut aufgestellt. Das jedenfalls ist die Quintessenz aus der Gesprächsrunde, die kürzlich zwischen Bürgermeister, Elternvertretern und Schule stattfand. Thema war die Betreuung der Kinder auch außerhalb des Unterrichts. Die gibt es in Oberschwandorf nun schon seit einem Schulhalbjahr.

22 Schüler werden derzeit in Oberschwandorf in zwei Kombiklassen unterrichtet. Elf davon nehmen die Betreuung von 7.30 Uhr bis 14 Uhr in Anspruch. Dann wird gebastelt, sich bewegt oder auch mal draußen getobt. Zudem gesellen sich mittlerweile Angebote wie ein Flötenkurs, Yoga für Grundschüler und Kinderturnen. "Das geschieht in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen", erklärt Haiterbachs Bürgermeister Andreas Hölzlberger. Ortsvorsteher Bruno Bessey bekräftigt, dass das Angebot auch gebraucht und angenommen wird: "Wir haben gesagt, wir bieten jetzt mal so eine Betreuung an und schauen, wie es ankommt."

Bei einer Quote von 50 Prozent der Schüler durchaus gut. Die Stärke der Betreuung ist auch die hohe Flexibilität. Eltern werden nicht dazu verpflichtet, dass ihre Kinder eine Mindestanzahl an Tagen in die Betreuung kommen müssen. Von zwei bis fünf Tagen sei alles möglich, erklärt Hölzlberger.