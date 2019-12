Haiterbach Sechsjähriges Mädchen könnte erblinden

Eltern können Geld nicht selbst aufbringen

Chiaras Vater sei für Gauss auf den Philippinen als Bootsfahrer tätig gewesen, woraus sich eine gute Freundschaft entwickelt habe. Gerhard Gauss will nun der Familie helfen, das Geld für die Operation in Höhe von 3000 bis 5000 Euro zusammenzubringen. Chiaras Eltern könnten diese Summe nicht aus eigener Tasche stemmen und seien deshalb auf Hilfe angewiesen. Gauss und Beutler hoffen nun auf möglichst viele Unterstützer. Wer helfen will, kann Erich Beutler aus Haiterbach per E-Mail kontaktieren.