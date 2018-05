Haiterbach Ortsmitte wird jetzt neu gestaltet

Haiterbach-Oberschwandorf. Es ist eine Baumaßnahme, bei der Regierungspräsidium Karlsruhe und die Stadt Haiterbach gemeinsam an einem Strang ziehen, wie Bürgermeister Andreas Hölzlberger beim feierlichen Startschuss unterstrich. Das heißt, dass das Land Mittel für die Belagssanierung bereit stellt, während die ihre Gestaltungswünsche – vor allem in den Randbereichen – umsetzt. Ein Wermutstropfen ist für Hölzlberger allerdings, dass es dem Regierungspräsidium nicht gelungen sei, die Sanierung des Reststücks der Landestraße Richtung Egenhausen in die Maßnahme einzubringen.

Im Zuge der Arbeiten werden auch teilweise Wasserleitungen und Versorgungsleitungen der Netze-BW erneuert. Ebenso wird mit dieser Maßnahme ein Lehrrohr für eine Glasfasteranbindung für schnelle Internetanschlüsse bis zu den Grundstücksgrenzen der einzelnen Gebäude gelegt. Den jetzigen Arbeiten sei ein umfangreicher Planungsprozess mit Gauss Ingenieurtechnik vorausgegangen, erläuterte Hölzlberger. Dabei sei auch frühzeitig die Öffentlichkeit bei zahlreichen Terminen in die Ausgestaltung der Planung einbezogen worden.

Hölzlberger begrüßte es, dass mit der Firma Rath aus Pfalzgrafenweiler, das die Tiefbau- und Straßenbauarbeiten ausführt, "eine bewährte Baufirma aus der Gegend" zum Zuge gekommen sei.