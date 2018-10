Haiterbach Im Frühjahr soll es losgehen

Haiterbach. Als in diesen Tagen ein Verein die "letzte Veranstaltung vor der Sanierung" in der Festhalle in Haiterbach ankündigte, war klar: So lange kann es mit der Maßnahme, die über viele Jahre Gegenstand kommunalpolitischer Diskussionen war, nun tatsächlich nicht mehr gehen. Man hoffe, dass man im November die Baufreigabe erhalte, erklärte Bürgermeister Andreas Hölzlberger jüngst auf Anfrage.

Warum es etwas stocken könnte, ergibt sich aus einer anderen Feststellung des Bürgermeisters: Das Landratsamt in Calw habe viele Punkte aufgeworfen. So müssten etwa beim Lärmschutzgutachten zwei, drei weitere Gebäude einbezogen werden.

Mit einem tatsächlichen Baubeginn rechnet Hölzlberger dann im Frühjahr kommenden Jahres. Nach bisherigen Angaben wird dabei dann zunächst der Anbau an das Bestandsgebäude erstellt. Dann folgt die Sanierung im alten Teil.