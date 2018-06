Haiterbach Festhalle kann nun umgebaut werden

Laut Kempf ist mit einem Baubeginn frühestens im kommenden Jahres zu rechnen. Die Bauzeit setzt er bei 18 bis 20 Monaten an.

Die Planung des Stuhllagers und die aus seiner Sicht weit entfernte Essensausgabe sprach Unterschwandorfs Ortsvorsteher Markus Häußler an. Kempf verdeutlichte, dass es in Sachen Stuhllager kaum andere Lösungen geben könne. Wenn dieser Raum anderweitig gebraucht würde, müsse man die Stühle eben an anderer Stelle, beispielsweise auf der Bühne, unterbringen, so Kempf.

Bruno Bessey (UBL) stellte die Frage, wie die Halle genutzt werde. Für ihn sei es wichtig, dass es hier keine Einschränkungen gebe. Es sei eine Versammlungsstätte, antwortete Hölzlberger. Nach dem Lärmschutzgutachten gebe es keine Einschränkungen.

Matthias Stöhr (UBL) sprach sich dafür aus, ein Nutzungskonzept auszustellen. Die Halle könne auch für Firmenfeiern und Ähnliches genutzt werden, müsse dann aber auch richtig Geld kosten.

Theo Schuon (UBL) erklärte, dass er aus Überzeugung nicht zustimmen könne, weil er sich ja für einen Neubau auf dem Bus eingesetzt habe. Er sehe angesichts von 44 Parkplätzen bei bis zu 325 Besuchern ein Problem.

Johann Pagitz (CDU/FWH) drückte seine Freude darüber aus, dass mit der Festhalle eins von nur noch drei denkmalgeschützten Gebäuden in Haiterbach erhalten werde.

Der Baubeschluss und das gemeindliche Einvernehmen erfolgte schließlich bei der Gegenstimme von Theo Schuon und der Enthaltung von Albert Gutekunst (UBL)

Anschließend gab Otto Roller (CDU/FWH) noch eine Erklärung zu Protokoll, die das unterstrich, was er bei diesem Thema schon mehrfach geäußert hatte. Man stimme zwar zu, dies sei jedoch nicht die Traumlösung. Die CDU/FWH-Fraktion hatte sich stets dafür ausgesprochen, die günstigere Lösung des Büros Heuser und Partner zu verfolgen, die beim Ideenwettbewerb gewonnen hatte.