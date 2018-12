Haiterbach Bläser treten gemeinsam auf

Haiterbach. "Dein König kommt" – unter diesem Motto veranstalten die Posaunenchöre Pfalzgrafenweiler, Bösingen/Beihingen und Haiterbach zum ersten Mal gemeinsam mit gut 35 Bläserinnen und Bläsern vier weihnachtliche Bläserkonzerte. Das zweite Konzert der Bläserinnen und Bläser wird am Sonntag, 16. Dezember, um 19 Uhr in der Laurentiuskirche in Haiterbach stattfinden – nach dem Auftakt am vergangenen Sonntag in der Jakobskirche in Pfalzgrafenweiler. Musikalischer Schwerpunkt des Konzerts werden klassische Stücke wie der "Siegesmarsch" aus dem Oratorium "Judas Maccabäus" von G.F. Händel, "Machet die Tore weit" von Andreas Hammerschmidt und "Hark! The Herald Angels Sing" von Felix Mendelssohn Bartholdy sein.