Haiterbach Auch Fahrer aus Ungarn kommen zur Feier

Als Anerkennung dafür, dass sie ihren Beruf 2018 besonders vorbildlich ausgeübt haben, wurden darüber hinaus zwei Mitarbeiter mit dem Ehrendiplom der International Road Transport Union (IRU) bedacht.

"Mit unserem ersten Weihnachtsempfang haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Unser kürzlich fertiggestellter Neubau bot die perfekten Voraussetzungen, um gemeinsam mit allen unseren Mitarbeitern zu feiern und ihnen so für ihren täglichen Einsatz zu danken", sagt Alexander Schuon, Geschäftsführer der Alfred Schuon GmbH. Auch die Auszubildenden und die ungarischen Mitarbeiter vom rund 1000 Kilometer entfernten Standort Vesprém waren zum Weihnachtsempfang in Haiterbach eingeladen.

38 Schuon-Fahrer sind zudem seit mindestens zwei Jahren unfallfrei auf europäischen Straßen unterwegs. Dem Spitzenreiter Stefan Seeger mit 20 schadenfreien Jahren folgen Alf Mandroschek und Dirk Möller mit je 15 Jahren. Die Rangliste der Schuon-Kilometer-Millionäre führen in diesem Jahr gleich drei Fahrer an: Sabino di Floriano, Frank Kohlbach und Andreas Lorenz legten in ihrem Berufsleben bislang jeweils vier Millionen Kilometer mit einem Schuon-Lkw zurück. "Wir stehen hinter unseren Fahrern und unterstützen sie mit individuellen Schulungen und neuester Fahrzeugtechnik – auch in Zeiten des aktuellen Strukturwandels. Zudem begegnen wir ihnen auf Augenhöhe", sagt Schuon.