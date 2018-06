Haigerloch Zwei neue Gesichter im Zweckverband

Haigerloch/Horb/Empfingen. Weil Empfingens Bürgermeister Albert Schindler im Dezember 2017 in den Ruhestand getreten ist und der Horber Erste Beigeordnete Jan Zeitler zum neuen Oberbürgermeister von Überlingen am Bodensee gewählt wurde, wurden ihre beide Posten im Abwasserzweckverband Unteres Eyachtal frei.

Bei der alljährlichen Versammlung des Zweckverbandes im Bürgerhaus der Stadt Haigerloch galt es also, zwei neue Stellvertreter für den Verbandsvorsitzenden Heinrich Götz (Bürgermeister von Haigerloch) zu finden. Was lag näher, als sowohl Zeitlers Nachfolger Ralph Zimmermann als Repräsentant der Stadt Horb als auch Schindlers Nachfolger Ferdinand Truffner als Vertreter der Gemeinde Empfingen in den Zweckverbandsvorstand zu wählen?

Dagegen sprach nichts und deshalb war die Wahl reine Formsache. Sowohl Ralph Zimmermann als auch Ferdinand Truffner üben ihre Ämter als erster und zweiter Stellvertreter von Heinrich Götz bis zum 31. Dezember 2022 aus, da die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter laut Verbandssatzung auf sechs Jahre festgelegt ist. Die letzte Wahl hatte am 12. Mai 2016 stattgefunden.