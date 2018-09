Haigerloch Willkommen im Schulleben

Haigerloch. 48 Mädchen und Jungen wurden gestern an der Witthauschule in Haigerloch in die erste Klasse eingeschult. Jeweils 24 Kinder bilden die Klasse 1a unter der Leitung von Ursula Schönfeld, genauso viele gehen in die 1b von Klassenlehrerin Christina Latus.

Der Tag begann für die Kinder mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Annakirche, den Pfarrer Michael Storost und seine Kollegin Dorothee Kommer hielten.

Danach begrüßte die kommissarische Schulleiterin Susanne Kienzle Erstklässler, Eltern, Omas, Opas, Geschwister und Verwandte im Foyer der Witthauschule und machte den Kindern Mut vor dem jetzt für sie beginnenden Abenteuer. Kienzle hatte dazu ein Fahrrad mitgebracht und verglich eine Schulklasse mit diesem Fortbewegungsmittel. Damit ein Fahrrad sich von der Stelle rühren könne, müssten alle Teile wie Pedale, Lenker, Reifen, Bremsen oder Kette einwandfrei funktionieren.