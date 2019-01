Haigerloch Weildorf hofft auf 32 neue Bauplätze

Die 32 Bauplätze, die im "Trillfinger Steig II" entstehen könnten, sind nach dem Konzept des Empfinger Planungsbüros Gfrörer zwar unterschiedlich groß, auffallend ist laut Ortsvorsteher Gauss aber, dass eine größere Anzahl an Bauplätzen unter 5 Ar Fläche eingeplant ist. Aus Kostengründen, so erklärte er diesen Umstand, steige die Nachfrage nach solch kleineren Bauplätzen. Außerdem sei in diesem Neubaugebiet eine Bauweise mit zwei Baugeschossen erlaubt, was wiederum Platz spare.

Zugelassen sind im "Trillfinger Steig II" laut Gauss nur reine Wohngebäude, allerdings mit einer Gesamthöhe von bis zu neun Metern und alle möglichen Dachformen. Eine kleine Ausnahme gibt es lediglich bei Häusern, die am westlichen Rand an die bisherige Bebauung anstoßen. Hier ist der Abstand etwas größer gewählt und die Gebäude müssen etwas niedriger sein – ohne aber ihre Zweigeschossigkeit zu verlieren. Dies hat einen einfachen Grund: Man will die jetzige, durchweg niedrigere Häuserzeile nicht allzu sehr negativ beeinflussen.

In südlicher Richtung soll das Baugebiet nach dem vorliegenden Planungskonzept in einer Stichstraße enden, die als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen wird und acht Häuser erschließt. Am Ende der Stichstraße gibt es einen Wendehammer und die vorgeschriebene Retentionsfläche zur Aufnahme von Oberflächenwasser.

Der Ortschaftsrat befürwortete die Planungen. Noch, so betonte Ortsvorsteher Markus Gauss, müsse die Stadt in diesem Gebiet allerdings Grundstücksaufkäufe tätigen. Am Dienstagabend befasste sich auch der Haigerlocher Gemeinderat mit diesem Baugebiet.