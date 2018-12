Haigerloch Viele fleißige Hände packen an

Haigerloch-Owingen/Stetten. Die Bücherei, die nach dem Brand des alten Pfarrhauses in der Rathausstraße am 13. Januar diesen Jahres vorübergehend im Pfarrsaal unter der Neuen Kirche Unterschlupf fand, ist am Samstag von Owingen nach Stetten umgezogen. Der Plan ist, dass sie dort zunächst einmal im ehemaligen Pfarrhaus neben dem Michaelsheim eine neue Heimat bekommt. Und zwar so lange, bis in Owingen der alte Kindergarten soweit saniert ist, dass sie schließlich dort untergebracht werden kann.

Unterstützt wurde das Büchereiteam am Samstag beim Umzug vom Jugendtreff, vom Bürgerverein und von freiwilligen Helfern aus Owingen, Stetten, Gruol und Haigerloch. Auch Stettens Ortsvorsteher Konrad Wiget hilft mit. Die Firma "Henne kalt!" und das Autohaus Hans Volm stellen Transporter nebst Fahrer zur Verfügung, ein Mitglied des Jugendtreffs rückt mit Schlepper und Anhänger an.

Büchereileiter Bernd Liener ist beeindruckt von der Hilfsbereitschaft: "Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht", meint er. Besonders freut ihn, dass sechs Frauen des Owinger Kirchenchors schon am Freitag das Pfarrhaus in Stetten blitzblank geputzt haben. Auch Hans Volm, Vorsitzender des Owinger Bürgervereins, sieht die Unterstützung aus den anderen Stadtteilen sehr positiv. "Wir müssen endlich mal von diesem Kirchturmdenken weg, und Stetten und Owingen sollen sowieso näher zusammen wachsen", findet er. Dass die Owinger Bücherei jetzt in Stetten unterkommen kann, ist für ihn ein Schritt in die richtige Richtung.