Haigerloch Viel Trubel beim Bräuteln auf dem Marktplatz

Doch das Wetter hatte ein Einsehen. Als das Bräuteln um 9 Uhr auf dem Marktplatz in der Unterstadt begann, wurde es zusehends freundlicher und so konnten die Bräutelbuben mit großem Eifer zu Werke gehen. Drei Stunden lang trugen sie einen Bräutling nach dem anderen drei Mal um den Nepomuk-Brunnen, so wie es auch schon beim ersten Bräuteln 1860, also vor 160 Jahren, geschah.

Auch Polit-Prominenz unter Zuschauern