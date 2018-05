Haigerloch Verdienste Bernd Piethes gewürdigt

Laut Zunftschreiber Max Elser sind die Besucherzahlen beim Kappenabend seit Jahren rückläufig, daher gelte es, sich bezüglich der Fortführung der Veranstaltung Gedanken zu machen. In diesem Jahr habe man lediglich 16 Besucher gezählt. Das gekürzte Programm in der Witthauhalle an der Kinderfasnet habe sich bewährt, und zum Fasnetsausrufen habe sich endlich mal wieder Bürgermeister Heinrich Götz eingefunden.

Der Zunftschreiber sprach die Hoffnung aus, dass Götz sich auch in Zukunft häufiger bei dieser Veranstaltung sehen lässt.

Beim Fasnetsball der Vereinsgemeinschaft könne man sowohl bei der Narrenzunft als auch bei der Vereinsgemeinschaft mit der Helferzahl nicht zufrieden sein. Das gleiche gelte für die Beteiligung am Fasnetsmontag und beim Fackelumzug am Fasnetsdienstag. Bei den auswärtigen Veranstaltungen ging der Zunftschreiber unter anderem auf den Brauchtumsabend in Stetten, das Narrentreffen in Kiebingen und die Ausfahrt nach Kipfenberg in Bayern ein. Hier habe man eine etwas andere Art der Fasnet erlebt.