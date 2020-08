Haigerloch Starkregen überflutet Straßen und Keller

Haigerloch - Eine kurze, aber intensive Gewitterzelle mit Starkregen ist am Montagnachmittag über Haigerloch hinweggezogen. Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen hielten die Feuerwehr auf Trab. Die Feuerwehr schätzt, dass im engeren Bereich um Haigerloch, Bittelbronn und Weildorf in kurzer Zeit gut 25 Liter Wasser vom Himmel kamen. Die Wehr war an sechs Stellen in Weildorf, Bittelbronn und im Butzengraben im Einsatz. Andere Ortsteile blieben verschont.