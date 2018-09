Haigerloch Spannende Blicke in die Erdgeschichte möglich

Haigerloch-Weildorf. Der Tag bietet allen Interessierten die Möglichkeit, die geologische Epoche des Muschelkalks, aber auch den Steinbruch und die Nutzung des Gesteins hautnah zu erleben.

Der Geschäftsführer des Geoparks, Siegfried Roth freut sich auf den Tag in Haigerloch: "Der Zollernalbkreis ist geologisch gesehen einer der vielseitigsten Landkreise auf der Schwäbischen Alb. Die Gesteinspalette reicht vom Muschelkalk bis zum Oberjura und umfasst damit eine Zeitspanne von 245 bis 150 Millionen Jahren."

Steinbrüche seien beeindruckende Geotope, so Roth weiter: "An den bis zu 100 Meter hohen Steinbruchwänden bietet sich die Möglichkeit, Millionen Jahre Urgeschichte auf einen Blick zu überschauen." Ziel des Tages in Weildorf sei es aber auch, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass der Gesteinsabbau im Steinbruch umweltfreundlich erfolgt und wie dort "Hotspots" der Biodiversität entstehen. Steinbrüche wie der in Weildorf bieten Lebensräume und Rückzugsorte für zahlreiche Tiere und Pflanzen, die in unserer intensiv genutzten Kulturlandschaft selten geworden sind. Hochinteressant ist laut Roth beispielsweise das Vorkommen der Mehlschwalbe, die in den Steinbruchwänden nistet und ihre Jungen groß zieht. Die Art brütet normalerweise nur an innerörtlichen Hauswänden.