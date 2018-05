Haigerloch Sein Werk prägt das Bild einer Region

Haigerloch. Am 1. Januar 1718 hatte der bedeutsame Barockbaumeister aus Hohenzollern und Haigerlocher Stadtschultheiß als achtes und jüngstes Kind des Maurermeisters Valentin Großbayer und dessen Frau Anna das Licht der Welt erblickt. Aus diesem Anlass widmeten ihm die Stadt Haigerloch und das Staatsarchiv in Sigmaringen eine Ausstellung im alten Pfarrhaus. Gezeigt werden darin nicht nur ein Votivbild von Großbayer oder sein originaler Grabstein, sondern vor allem viele detailreiche Baupläne und Zeichnungen von Kirchen und Gebäuden, die er gebaut, respektive entworfen hat.

Die Baupläne stammen aus dem Fundus des Staatsarchives Sigmaringen und geben doch längst keinen vollständigen Einblick in das komplette Schaffenswerk des Barockbaumeisters, der sich am Ende seiner 40-jährigen Schaffensphase dem Frühklassizismus zugewandt hat. "Leider existieren von seinen 50 Bauwerken nicht mehr alle Unterlagen. Es kommen zwar immer wieder neue Erkenntnisse über ihn zu Tage, aber manche Frage bleibt mangels Quellen auch offen", bedauerte Nadja Diemunsch vom Staatsarchiv Sigmaringen. Sie hatte sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Person Großbayer auseinandergesetzt und ihr oblag die Einführung in die Ausstellung.

Der Name Großbayer ist vornehmlich mit der Entstehung von etwas mehr als einem Dutzend Kirchen verbunden, darunter solche wie die Wallfahrtskirche in Maria Zell bei Hechingen, die ehemalige Augustinerklosterkirche in Oberndorf oder die Pfarrkirchen in Bad Imnau, Hirrlingen oder Melchingen.