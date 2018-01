Haigerloch Sanierungsbedarf im Vereinsheim

Für 20 Jahre aktives Singen wurde Ralf Möllhoff geehrt. Die Urkunde wird dem Sänger bei der bevorstehenden Konzertreise des Vereins in die Schweiz an den Genfer See, überreicht. Dort arbeitet und probt er. Außerdem gab es Sängergläser und Wein für die fleißigsten Probenbesucher. Dies waren Walter Stehle (einmal gefehlt), Günter Stehle und Mike Cichowski (beide je zweimal gefehlt).