Haigerloch Premiere übertrifft alle Erwartungen

Kommen die Besucher oder kommen sie nicht? Der Vorsitzende der Stettener Fischer, Hans-Jürgen Weckerle, hatte vor Beginn des Mostbesens noch Lampenfieber, wurde dann jedoch angenehm überrascht. Bereits zur Kaffeezeit, als der Geruch von selbst gemachtem Zwiebelkuchen nach Omas Hausrezept durchs Zelt strömte, war der Mostbesen sehr gut gesetzt. Ein prächtiger Besen mit Porzellankrug und Gläsern geschmückt, angefertigt von Horst Pfeffer, begrüßte die Gäste vorm Zelt. Im Zelt lud eine herbstliche Dekoration zum Verweilen ein. Die schwäbische Küche (Kutteln mit Bratkartoffeln, Schälripple mit Kartoffelsalat oder eine gerauchte Riesenbratwurst mit Kraut), wurde von den drei Köchen, Horst Pfeffer, Roland Biesinger und Klaus Pfeffer zubereitet und über die Theke gereicht. Die ab 16 Uhr angebotenen Spezialitäten waren war schon vor 21 Uhr ausverkauft.

Dazu wurde außer den üblichen Getränken Most und Mostbowle serviert. Ein Verdauungsschnäpsle gab’s nach dem reichhaltigen Essen.

Die Stimmung stieg im Verlauf des Events mehr und mehr. Hierzu trug auch das aus Dürbheim bei Spaichingen engagierte Egelsee-Duo (Anneliese Grimm und Alfriede Raap) mit ihrem Besengesang bei. Neben vielen bekannten Volksliedern hatten die beiden Sängerinnen – seit zwölf Jahren sind sie als Duo im Ländle unterwegs –­ auch alpenländische Lieder in ihrem Repertoire. Die gut 200 Besucher, die im Zelt und im Fischerheim einen Platz gefunden hatten, stimmten in so manches Lied mit ein, das die beiden sangen.