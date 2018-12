Haigerloch Nur das Wetter will diesmal nicht so richtig mitspielen

Veranstaltet wurde dieser Weihnachtszauber nun zum dritten Mal vom Narrenverein Kittelsteigweible. An einem der Stände durfte man sich Punsch, Glühwein, Heidelbeerglühwein und "Heiße Oma" (Pflaumenschnaps mit Sahne und Zimt) schmecken lassen, zudem wurden Schupfnudeln, Rote Würste und Waffeln kredenzt. An einem weiteren Stand bereiteten jüngere Mitglieder des Narrenvereins ebenfalls leckere Waffeln zu, und für Kinder gab es dort Punsch ohne Alkohol. Im Eingangsbereich der Kirche und rund um diesen bot das Ehepaar Kesenheimer weihnachtliche Holzdekorationen aller Art an.Hier konnte man Sterne, Engelsfiguren und Herzen in verschiedenen Größen und Laternen aus Holz erstehen. An einem Stand neben dem Geschäft "Herzstück – Möbel und mehr" präsentierte Bernhard Beuter aus Hirrlingen ebenfalls schöne Holzbasteleien (Sterne, Krippen oder Glücksbringer), die zum Teil mit Moos, Tannenzapfen und Tannenzweigen verziert waren.

Das Geschäft "Herzstück" hatte natürlich ebenfalls geöffnet, und im Verlaufe des Abends war dort auch der Nikolaus (Markus Stehle) zu Gast. Er ließ sich auf einem bequemen Sessel nieder und trug einen Teils des Knecht Ruprecht-Gedichtes vor. Dann wurden die zahlreichen Kinder reich beschenkt, unter anderem mit Süßigkeiten und Mandarinen. Zwei Frauen sangen dem Nikolaus abschließend noch ein Lied. Rund um den Kirchvorplatz war weihnachtliche Musik zu hören, allerdings aus der "Konserve". Der Erlös des Weihnachtszaubers fließt in diesem Jahr in die Kasse des Narrenvereins, die Einnahmen am Stand der Kesenheimers allerdings gehen an die Organisation "Kinder brauchen Frieden".