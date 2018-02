Haigerloch Nur auf Sparflamme

Weil die Stadt in den "Raingärten" einen Bauplatz verkauft hat, steht dort die Erschließung des Grundstückes an, was 25 000 Euro kostet. Dazu kommen 5000 Euro für die Kanalisation und 2000 Euro für die Wasserleitung.

Das war’s dann aber auch schon mit neuen Maßnahmen. Die ebenfalls vorgesehene Sanierung des Mädchen-WCs und der Abwasserleitung an der Grundschule für 120 000 Euro ist nämlich noch eine Haushaltsrückstellung aus dem Jahr 2017. Ortsvorsteher Otto Schneider sprach deshalb von Investitionen auf "Sparflamme". Auch sein Gremium war etwas enttäuscht.

Der Tenor war, immer wieder die Rathaussanierung bei der Stadt anzumelden, damit diese nicht vergessen werde. Auch die Erschließung des Baugebietes "Auf Hirschen", so der Ortschaftsrat, müsse weitergehen, da man dort schon 18 Bauplätze verkauft habe.