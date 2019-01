Haigerloch Neue Perspektive für Bauplätze

Haigerloch-Gruol (tk). Durch kurzfristige gesetzliche Lockerungen ist es bis 2021 möglich, Bauplätze in Gebieten auszuweisen, die außerhalb von Flächennutzungsplänen liegen, wie Ortsvorsteher Otto Schneider am Donnerstag im Ortschaftsrat mitteilte. Das eröffnet in Gruol die Chance, das junge Baugebiet Hirschen von den bisherigen Neubauten aus gesehen in nördlicher Richtung weiterzuentwickeln. Die Flächen in diesem Bereich gehören bereits alle der Stadt. Der Gruoler Ortschaftsrat begrüßte diese Option. Hinsichtlich der Realisierungschancen schätzt Ortsvorsteher Otto Schneider, das frühestens 2021/22 "was zu machen ist". Heißen könnte das Baugebiet dann "Hirschen II"