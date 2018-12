Haigerloch Neue Heimat für chinesische Christen

Haigerloch. Das tun sie relativ fix, schon am Donnerstag war eine erste kleine Putzkolonne in Haigerloch und wurde von Pater Superior Albert Schrenk freundlich begrüßt. Noch vor Weihnachten, so schätzt Schrenk, dürfte das Haus wieder bewohnt sein. Es war nicht der erste Besuch der Leute aus Fernost an der Annahalde, von denen die meisten erst seit zwei oder drei Jahren in Deutschland leben. Mehrmals haben sie sich in den vergangenen Monaten das Objekt ihrer Wahl angesehen.

Die Zahl der Christen in China wächst laut Medienberichten zwar stetig, aber diese Glaubensgruppe wird in der Ausübung ihrer Religion häufig benachteiligt und erleben Repressalien bis hin zu Folter. Also nutzten chinesische Christen die Gelegenheit, im Rahmen einer Tourismus-Offensive aus China mit einem Touristenvisum auszureisen und in Deutschland Asyl zu beantragen. Allein im Südwesten der Bundesrepublik leben inoffiziellen Quellen zufolge etwa 400 christliche Flüchtlinge aus China.

Ein paar davon haben sich in Ettlingen bei Karlsruhe zu einer kleinen freichristlichen Gemeinschaft zusammengefunden. Begleitet werden sie seit etwa anderthalb Jahren vom früheren evangelischen Militärpfarrer der Garnison Engstingen, Friedrich Walz. Der Kontakt kam über in Engstingen lebende Chinesinnen zu Stande.