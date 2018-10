Haigerloch Nach 410 Schüssen fällt der Adler

Die Böllerschützen gaben das Startsignal mit drei krachenden Böllerschüssen vor dem Schützenhaus, danach feuerte Oberschützenmeister Roger Bürkle den ersten Schuss mit dem Kleinkaliber-Gewehr auf den von Schützenmeister Alexander Lock gefertigten Adler ab.

Bereits mit dem achten Schuss holte sich Fabian Kränzler die Krone als erste Trophäe und stand als erster Ritter fest. Das Zepter holte sich mit dem 49. Schuss die bis dahin noch amtierende Schützenkönigin Martina Bürkle. Der Apfel ging an Andreas Waldmann (107. Schuss), der linke Flügel an Robin Flaiz (160. Schuss), der rechte Flügel an Manfred Pfister (181. Schuss).

Dann brauchte es über 200 weitere Schüsse, bis mit dem 410. Schuss Marco Schullian den Adler vollends erlegte und mit dem Rumpf die letzte Trophäe erhielt, was ihm gleichzeitig die Königswürde bescherte. Wie gewohnt, ließ es der neue König bei der anschließenden Feier dem Volke gut gehen.