Haigerloch Mutig sein wie der kleine Fisch

Haigerloch-Owingen (tk). 17 Erstklässler besuchen im Schuljahr 2018/19 die Grundschule in Owingen (Außenstelle der Wiesentalschule). Für sie begann der Schulalltag offiziell am Freitagnachmittag im Beisein ihrer Eltern und Verwandten mit einer Feier. So ganz neu war das Schulleben für die Jungen und Mädchen am Freitagnachmittag freilich nicht mehr, sie hatten bereits seit Montag Schulluft geschnuppert.