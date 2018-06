Haigerloch Musiker bieten Non-Stop-Gala

Für Dirigent Stefan Rietmüller von der Musikkapelle Owingen war es eine Premiere beim Haigerlocher Stadtmusikfest die beiden Kapellen Owingen und Gruol zu dirigieren. Gruol trat mit seinem neuen Dirigenten Armin Wehrstein auf. Zudem trat das Gruoler Gesangsduo Tanja Pfister und Alexander Brendle auf. Zum Vortrag kamen der "Abel Tasman Marsch" die Polka "Böhmische Liebe“ sowie "Funky afternoon", mit Soloeinlagen. Zum Abschluss intonierten die Musiker und Musikerinnen dieser Gruppe die mährische Polka "Sakvicka" von Metodey Prajka. Die große Bühne konnte die fast 80köpfige Musikschar kaum aufnehmen.

Dirigent Wolfram Sauter hatte dann die ehrenvolle Aufgabe an diesem Nachmittag alle vier Musikstücke der nächsten zu dirigieren. Grund war die Erkrankung von Dirigentin Sarah Frick von der Stadtkapelle Haigerloch. Gespielt wurde zu diesem Partauftakt das Stück "One Moment in Time". Es folgten der Marsch "Im besten Schwabenalter" und ein Dieter-Thomas-Kuhn Medley ging es weiter. Zum Abschluss stimmten die Musiker den "Salemonia" Marsch an. Mit tosendem Applaus wurde die große Schar von Musiker und Musikerinnen von der Bühne verabschiedet.

Dirk Edele bedankte sich bei allen Musikvereinen der Stadt und freute sich gleichzeitig auf das Wiedersehen im Jahr 2019 in Trillfingen. Dankesworte richtete Edle auch an die vielen Helfer während der Festtage und die Stettener Vereine, die die Musiker unterstützten. Zum Festausklang spielte die Bauernkappelle Trillfingen ein zündendes Musikprogramm ab.