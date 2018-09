Haigerloch "Man ist immer auf dem Weg"

Haigerloch-Bad Imnau. Um 18.30 Uhr wird im Wasserspeicher auf dem Gelände der früheren Apollo-Quellen die Bilderausstellung mit einer Vernissage eröffnet, in der die Künstlerin etwa 20 großformatige Acryl-Bilder vorstellt Der Titel der Ausstellung laut "On the Way" (auf dem Weg).

"Man ist immer auf dem Weg – und auf dem Weg findet man auch so manches, das ich dann auch in meinen Bildern zeige", erklärt die Balinger Künstlerin den Hintergrund. Sie wird außerdem auch einige kleine Bilder präsentieren, die sie mit Lavendeldruck auf Backoblatenschachteln druckt. Das sind quasi kleine Geschichten in Bildform.

Susanne Jaumanns künstlerische Laufbahn führte sie bis in die USA. Dort nahm die Balingerin am College in Carson City Zeichenunterricht. Anschließend zog sie nach Salzburg und lernte Textildesign.