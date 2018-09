Haigerloch Männer und Frauen der "Eintracht" machen Double perfekt

In der Einzelwertung der Herren belegte Joachim Rauscher mit 144 Ringen Platz eins, gefolgt von Armin Beck (143) und Johannes Soltek (142). Bei den Damen holte Margit Cichowski mit 143 Ringen Platz eins, gefolgt von Andrea Braitmaier (141) und Brigitte Rauscher (141).

Als Oberschützenmeister Andreas Seifer am Sonntagabend gemeinsam mit Bürgermeister Heinrich Götz und Ortsvorsteher Hermann Heim die Siegerehrung vornahm, bezeichnete er die Veranstaltung als vollen Erfolg. Die große Beteiligung zeige, dass das Miteinander unter den Trillfinger Vereinen stimme. Gut kam die Veranstaltung auch in der breiten Öffentlichkeit an, die am Wochenende die Gelegenheit zur Einkehr im Schützenhaus nutzte. Auch das 14-tägige Schießtraining vor dem Wettkampf, so Seifer, sei sehr gut besucht gewesen.

Sein Dank galt allen Beteiligten, besonders aber den Helfern in der Küche und hinter der Theke, allen Kuchenspendern und den Schießaufsichten. Lobend erwähnte er Gerhard Kessler für die Wettkampfvorbereitung und Andreas Fessmann für die Gesamtorganisation des sportlichen Teils. Fessmann hatte auch die Ehrenscheiben gespendet.