Haigerloch Loblieder auf den edlen Rebensaft

Dynamisch erklang auch "Es trinken die Sänger in fröhlicher Rund" und beim auf bayerisch gesungenen "Hans’, bleib do" sorgten die Binsdorfer für Heiterkeit im Publikum.

Der Sängerbund Haigerloch wiederum gab bei seinem zweiten Auftritt bekannt "Wir wandern heut’ ins Schwaben-land" und sang mit schöner Melodie ein fröhliches Loblied auf die Heimat. Peppig ging es mit dem "Moschdliad" weiter, hier setzte man vor allem bei den richtig hohen Tönen Akzente und auch das schöne, lang gezogene Finale machte Laune. Im Gegensatz dazu sorgten beim darauf folgenden "Im tiefen Keller" die Bässe für Erstaunen – kein Wunder, bei dem Titel.

Das leicht melancholische "Abendfrieden" mit Zeilen wie "Die Nacht ist von den Bergen gestiegen" oder "Bergheimat du, in dir find ich Ruh" verpasste vermutlich einigen Zuhörern eine Gänsehaut. Nach "Zugabe"-Rufen folgte ein "Nachtisch", dem wiederum "Bravo"-Rufe folgten. Als am Ende beide Chöre "Ein Bier" forderten, beeindruckten die Sänger mit einer unglaublichen Klangfülle und wurden von den Bedienungen bei der zweiten Darbietung dieses Liedes mit Gerstensaft versorgt. Auch beim beliebten "Aus der Traube in die Tonne" trumpften beide Chöre auf. Als weitere Zugabe erklang "Württemberger Wei" mit einem traumhaften Finale und hohen Stimmen.

Sowohl einzeln als auch gemeinsam wussten die beiden Chöre über den Abend hinweg immer wieder mit famosen Harmonien zu überzeugen.