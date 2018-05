Haigerloch Letzte Saison vor Groß-Sanierung

In den letzten Tagen und Wochen hat das Freibadteam mit Hochdruck daran gearbeitet, das Bad in gutem Zustand zu präsentieren. Das Wasser ist eingelassen, die Becken müssen nur noch mal abgesaugt werden. Auch die Chlorung wird dieser Tage in Betrieb genommen. Die Umwälzung läuft laut Walter gut.

Über den Winter gab es wieder Fliesenschäden in den Becken, das ist schließlich auch der Grund, warum das Freibad im kommenden Jahr saniert wird. Die Schäden zeigen sich immer erst, wenn das Becken abgelassen und grob geputzt ist, erklärt der Betriebsleiter. Die Fliesen müssen extra von einer Fachfirma produziert werden, und in jedem Jahr stellt sich laut Jens Walter die spannende Frage, ob sie rechtzeitig geliefert werden. Aber letztendlich hat es auch in diesem Jahr geklappt.

Natürlich hätte sich das Freibadteam in den vergangenen Tagen eine Fortsetzung des Frühsommerwetters gewünscht, um das Wasser auf eine angenehme Temperatur zu bringen. So wird in den ersten Tagen schon noch ein bisschen Mut dazugehören, in die Schwimmbecken zu steigen. Die Stamm-Badegäste, die den Beginn der Freibadsaison herbeisehnen, lassen sich erfahrungsgemäß davon nicht abschrecken. Und wenn die Sonne ein paar Tage scheint, kommen auch die weniger Hartgesottenen ins Freibad.