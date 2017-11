Haigerloch Kleinkinderbetreuung kostet Geld

Zwei wichtige Eckpunkte haben sich aus der Umfrage herauskristallisiert: Die Eltern wählen vor allem einen Kindergarten in Nähe zu ihrem Wohnort. Wenn der Kindergarten außerhalb liegt, dann entscheiden sich die Eltern für eine bestimmte Einrichtung, wenn deren Öffnungszeit am besten zum eigenen Lebens- und Berufsalltag passt.

Außerdem ist der Wunsch nach mehr Betreuungsbedarf für Kinder unter drei Jahren klar aus der Umfrage herauszulesen. "Es ist sogar erkennbar, dass der meiste Bedarf in diesem Bereich ganztags oder für verlängerte Öffnungszeiten besteht", so das Fazit der stellvertretenden Hauptamtsleiterin.

Weil die Versorgungsquote von Kindern unter einem Jahr lediglich bei 27,7 Prozent liegt (mit Tagespflege bei 33,2 Prozent) sieht die Stadtverwaltung hier Handlungsbedarf; zumal von den Landesverbänden eine Quote von 35 Prozent empfohlen wird.

Aber auch in der Betreuung von älteren Kinder sieht Kindergarten-Koordinator Bernhard Raupach Handlungsbedarf. Er filterte aus dem Kindergartenbedarfsplan 2017/18 eine Reihe von Optimierungen hervor, die allerdings mit der Aufstockung des Personals verbunden sind.

Ihm zu Folge sind für eine Ganztageskrippe in Haigerloch 2,98 zusätzliche Stellen erforderlich und für die Ganztagsgruppe (Kinder ab drei Jahren) eine 46-Prozent-Kraft. Dazu ist die Einstellung einer Hauswirtschaftskraft mit 25 Prozent für die Zubereitung und Ausgabe von Mittagessen in Haigerloch nötig.

Raupachs Blick fiel auch auf andere Kindergärten in der Stadt: Demnach sei der Beschäftigungsumfang der Erzieherinnen in der Krippe in Stetten um 30 Prozent zu erhöhen und im Kindergarten Owingen müssten 1,41 Stellen geschaffen werden.

Auf diese Zahlen warf besonders Walter Stocker (CDU) seinen Blick. Er hatte ausgerechnet, dass die Umsetzung dieser Vorschläge die Personalkosten in einem Jahr um 13 Prozent steigere.

Doch es gab auch andere Stimmen. Simon Fecht (Freie Wähler) war der Auffassung, dass man Betreuungsstrukturen bereitstellen müsse, die den Anforderungen der heutigen Zeit entsprächen. "Berufstätige Frauen sind auf solche Strukturen angewiesen", so Fecht.

Auch Trillfingens Ortsvorsteher Hermann Heim (Freie Wähler), meinte, man müsse jungen Familien vor Ort etwas bieten. Es sei nicht gut, wenn sie zehn Kilometer weit fahren, um das passende Kindergarten-Angebot zu finden.

Eines freute Bürgermeister Heinrich Götz bei der Vorstellung des Kindergartenbedarfsplanes ganz besonders: Die Entwicklung des Waldkindergartens in Hart. Ihn besuchen mittlerweile 14 Kinder und er wird wohl zum Ende des Kindergartenjahres 2017/18 an seine Kapazitätsgrenzen stoßen. Damit, so der Bürgermeister, seien alle widerlegt, die dieser Einrichtung kritisch gegenüber gestanden hätten.

Kindergarten Haigerloch: Einrichtung einer Krippengruppe in Ganztagesform. Umwandlung einer Regelgruppe in eine Ganztagesgruppe (beide mit zehnstündiger täglicher Öffnungszeit). Umbaumaßnahmen und Ausstattungsgegenstände in Höhe von rund 50500 Euro.

Kindergarten Stetten: Verlängerung der Öffnungszeiten in der Krippengruppe von 4,5 auf sechs Stunden.

Kindergarten Owingen: Verlängerung einer altersgemischten Gruppe auf sieben Stunden täglich.

Personell: Aufstockung der erforderlichen Stellen.

Politisch: Antrag auf Förderung aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020".