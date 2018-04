Haigerloch-Weildorf (tk). Der Gemeinderat vergab in seiner Sitzung am Dienstag die Arbeiten zur Abdichtung des Kindergartendaches in Weildorf und die damit verbundene Anbringung einer Wärmedämmung. Das günstigere von zwei Angeboten kam von der Firma Albabdichtung aus Gammertingen. Ihre Offerte lag bei rund 33 500 Euro. Der städtische Bautechniker Bernd Wannenmacher informierte in diesem Zusammenhang den Gemeinderat über einen Wasserschaden im Kindergarten, der bei der Sanierung der WCs entdeckt worden war (wir haben berichtet). Er verursachte Feuchtigkeit in der Dämmung. Die Behebung des Schadens, so ergänzte Bürgermeister Heinrich Götz, werde von der Versicherung übernommen.