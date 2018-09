Haigerloch-Gruol. Der Kartenvorverkauf für den Schwank "Ach, du fröhliche!" aus der Feder von Bernd Gombold, welchen die Theatergruppe des Narrenvereins Gruol im November und Dezember gleich drei mal im Saalbau aufführt, hat jetzt begonnen. Karten gibt es ab sofort im Fahrzeughaus Schneider und in der Zweigstelle der Volksbank Hohenzollern in Gruol. Die Aufführungen sind an den Samstagen 3. und 17. November sowie am Samstag, 1. Dezember, jeweils ab 19.30 Uhr im Saalbau Gruol. Der Einlass ist immer ab 17.30 Uhr. Die Eintrittskarten kosten für alle drei Aufführungen einheitlich 9 Euro. Von jeder Karte spendet der Narrenverein Gruol 3 Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen.