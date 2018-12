Haigerloch Jesus ist das Licht im Dunkeln

Der Chor, welcher sich im Halbrund vor dem Hochaltar platziert hatte, trug Werke wie "Jingle Bells", "Santa Claus Is Coming to Town" oder "Advent ist ein Leuchten" stimmungsvoll vor. Die Variabilität des Chores wurden in der instrumentalen Begleitung mit Klavier, Gitarre oder Flöte bei den Stücken "Grown Up Christmas List" oder "I Saw Three Ships" deutlich. Das gediegene "May it Be" begleitete Jochen Schlotter am E-Piano.