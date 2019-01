Haigerloch Jagd auf Titelverteidiger beginnt

Favoriten auf den Titel gibt es einige: Neben Vorjahressieger Trillfingen wird mit der SG Weildorf/Bittelbronn, die vor zwei Jahren erfolgreich war, ebenso zu rechnen sein wie auch mit Gastgeber Gruol, dem SV Stetten – Seriensieger der Jahre 2008 bis 2015 – dem vierten Bezirksligisten SG Hart/Owingen, und auch A-Ligist SV Heiligenzimmern ist für eine Überraschung gut.

Bereits am Samstagabend küren ab 17 Uhr die "Alten Herren" ihren Hallen-Eyachpokalsieger. Auch hier gibt es spannende Derbys im Kampf um den Siegerpokal. Im Vorjahr hatte der SV Stetten mit einem 1:0-Erfolg im Finale gegen den SV Owingen die Nase vorne. Doch nun werden die Karten wieder neu gemischt, wenn neun Teams in zwei Gruppen um den Einzug in die Halbfinals kämpfen. In Gruppe A stehen sich der SV Bittelbronn, der SV Gruol, der SV Heiligenzimmern, der TSV Trillfingen und der SV Rot-Weiß Haigerloch gegenüber. Gruppe B bilden neben Titelverteidiger Grün-Weiß Stetten und Vorjahresfinalist SV Owingen der SV Weildorf und der SV Hart.

Auch der Nachwuchs ist am Ball, die Bambini und F-Junioren spielen am Samstagvormittag und -nachmittag.