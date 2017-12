Haigerloch iZD-Fahnen wehen künftig unter dem Zoller

In Bisingen findet das aufstrebende Unternehmen dagegen alles vor, was es braucht. Der angebotene Platz sei vom Zuschnitt her optimal, ebenso die Anbindung an die B 27, so Strobel weiter. Und das Argument "Besseres Glasfaser" sei nicht zu widerlegen. In Bisingen habe das Unternehmen zudem die Möglichkeit, zusätzliche Leitungen zu mieten, und gewinne so mehr Unabhängigkeit vom Anbieter. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und wären gerne hier geblieben", betonen Claudia und Gerd Strobel. Die 24 Mitarbeiter werden mit der Firma mitziehen. "Für die einen verlängert sich der Weg zur Arbeit, für andere ist er wiederum kürzer, das gleicht sich aus", erklärt Claudia Strobel. Das Ehepaar selber wird künftig etwas länger zur Arbeit fahren müssen, denn die Strobels werden in Weildorf wohnen bleiben.