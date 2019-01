Haigerloch In Hart freut man sich auf zwei Gebäude-Einweihungen

Zwei herausragende Projekte haben laut Bieger das Jahr 2018 in Hart bestimmt. Einmal der Abbruch und Wiederaufbau der Mehrzweckhalle und dann der lang ersehnte Neubau einer Feuerwehrgarage. Beides soll 2019 abgeschlossen sein.

Auch das passende neue Feuerwehrauto stehe in Aussicht, dessen Kauf werde in der Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag in Auftrag gegeben, so Bieger weiter. Der Ortsvorsteher gab dabei seiner Hoffnung Ausdruck, dass mit dem Neubau und dem Fahrzeugkauf die Harter Feuerwehr in den kommenden Jahren bestens gerüstet sei, und dann auch für junge Feuerwehrleute sehr attraktiv werde.

Neben diesen beiden Großprojekten gab es aber auch noch andere kleinere Verbesserungen. Auf dem öffentlichen Kinderspielplatz konnten einige Spielgeräte erneuert werden und weitere Sicherungsmaßnahmen an Geländern wurden durchgeführt.