Haigerloch In der Schulzentrum-Aula rauchen die Köpfe

Haigerloch. Am Freitag fand in Haigerloch erstmals ein Jugendhearing statt. Initiiert hatte die Veranstaltung in der Aula des Schulzentrums das Kinder- und Jugendbüro Haigerloch unter Leitung von Laura Schilling und Sandra Breimesser. Die Veranstaltung bot Jungen und Mädchen im Teenager-Alter eine Chance, ihre Stimmen einzubringen und gemeinsam Ideen zu entwickeln.